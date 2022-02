Câmara discute preparação para o feriado de Carnaval - Divulgação

Câmara discute preparação para o feriado de CarnavalDivulgação

Publicado 24/02/2022 15:20 | Atualizado 24/02/2022 15:24

Produtores, representantes da Superliga, da Liga RJ e de órgãos da prefeitura estão reunidos nesta quinta-feira (24) com a Comissão de Esportes, Lazer e Eventos da Câmara do Rio para discutir os festejos de Carnaval — tanto do feriado que acontece na semana que vem, como os que foram adiados para abril.



Muitos parlamentares estão preocupados com as festas que já vêm acontecendo — sendo que a variante Ômicron do coronavírus, apesar de ter perdido força, ainda continua fazendo estrago.



Os produtores garantiram que todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos e reforçaram o pedido de apoio dos órgãos públicos. O grupo inclusive discute a apresentação de projetos que podem fortalecer o setor.



O empresário Daniel Barcinski sugeriu incorporar à legislação municipal uma norma da capital paulista que prevê a cessão de servidores — como guardas municipais e agentes de trânsito — para dar suporte a eventos, mediante o pagamento de uma taxa.



A iniciativa do encontro foi do presidente da comissão, Felipe Michel (PP).