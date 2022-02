Plenário do Palácio Pedro Ernesto - Renan Olaz/CMRJ

Publicado 24/02/2022

Das 26 comissões permanentes da Câmara do Rio, nove já estão com a composição definida e publicada no site da Casa — incluindo algumas das mais importantes. As comissões de Saúde, do Idoso e de Assistência Social já tiveram as reuniões de instalação, mas as atas que mantêm as antigas formações ainda não estão disponíveis.

O poderoso colegiado de Justiça e Redação, que dá o aval para os projetos poderem chegar ao plenário, continua sob a batuta de Inaldo Silva (Republicanos), assim como Rosa Fernandes (PSC) ainda está à frente do de Orçamento.



A Comissão de Saúde se reuniu nesta quinta-feira (24) e reconduziu Paulo Pinheiro (PSOL) à presidência; a de Educação também já decidiu manter Márcio Santos (PTB) na cadeira principal. Vera Lins (PP) é a presidente do grupo que cuida das pautas de Defesa do Consumidor.



Os outros grupos que já estão com tudo pronto para retomar os trabalhos são: Abastecimento; Assuntos Urbanos; Obras Públicas; Segurança Pública; e Transportes.