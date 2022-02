Marcelo Calero deixou mais uma vez a Secretaria de Integridade Pública para um breve retorno à capital do país. Eleito com grande apoio dentro do setor cultural, ele retomou o mandato de deputado federal para participar das votações dos PLs Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2. Segundo sua assessoria, ele quer "garantir votos favoráveis" aos projetos. Seu suplente é o tuca close no Otávio Leite.