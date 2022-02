Os prefeitos do Rio e de Campos, Eduardo Paes e Wladimir Garotinho - Divulgação

Publicado 23/02/2022 07:00

O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, percorreu os cerca de 250 quilômetros que separam a cidade da capital para uma conversinha com Eduardo Paes, ontem, no Palácio da Cidade. No cardápio dos colegas de PSD, estava o apoio à chapa de Felipe Santa Cruz no Norte Fluminense, além de pães de queijo. Paes reclamou: quer do campista um pote de chuviscos no próximo encontro.