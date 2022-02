Átila Nunes posta vídeo sambando ao lado de Paes - Divulgação

Publicado 22/02/2022 13:53

O deputado Átila Nunes aproveitou o início da tarde desta terça-feira (22) para publicar, em seu perfil no Instagram, um vídeo ao lado do prefeito Eduardo Paes, que adora um Carnaval. Os dois ensaiam passos do ritmo, no embalo de “Batuque ao caçador” – enredo deste ano da Mocidade sobre o orixá Oxossi, padroeiro da escola. No final da publicação, Paes aproveita para convidar o público a conferir o desfile da escola do coração do deputado.



“Alô Mocidade! Nosso prefeito, Eduardo Paes, quer me ver desfilar. Quem vai comigo? Partiu quadra!”, escreveu o deputado no post.



