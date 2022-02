OAB RJ. Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

OAB RJ. Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O DiaDaniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 22/02/2022 07:00

Mal a nova diretoria da OAB-RJ tomou posse, e já reina o clima de campanha aberta para o próximo pleito — que só acontece em 2024. Animadas pelas regras de paridade nas chapas, que aumentaram a presença feminina nas várias secções pelo Brasil, a presidente do IAB, Rita Cortez, e a vice-presidente da seccional, Ana Basílio, já se preparam para começar a rodar o estado. Há quem diga que, no momento, é melhor não convidar as duas para a mesma mesa.