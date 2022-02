Célio Lupparelli - Divulgação

Publicado 21/02/2022 13:30

O Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município (PELOM 21/2018), que determina o reajuste anual dos servidores municipais do Rio, está na pauta da Ordem do Dia desta semana da Câmara. A proposta foi publicada, nesta segunda-feira (21), pelo Diário da Câmara Municipal. Na última terça-feira (14), o autor vereador Professor Célio Lupparelli (DEM), desarquivou o projeto.



“Com o apoio do prefeito e da liderança do governo, conseguimos incluir, na pauta da Ordem do Dia, para votação na Câmara dos Vereadores, nesta semana, o PELOM. Agora, vamos precisar de 34 votos dos nossos colegas parlamentares para a sua aprovação”, destaca Lupparelli.



O último reajuste foi em 2019.