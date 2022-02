Rodrigo Mondego, vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Rio de Janeiro - Divulgação

Rodrigo Mondego, vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 20/02/2022 10:00

Rodrigo Mondego, um dos advogados mais badalados da OAB-RJ, não vai seguir os passos do antigo presidente da entidade de classe. Integrante da Comissão de Direitos Humanos e atuante no caso do assassinato de Moïse Kabagambe, ele vai se candidatar a deputado estadual — mas não pelo PSD de Felipe Santa Cruz, e sim pelo PT. Vale lembrar que Lula declarou apoio a Marcelo Freixo.