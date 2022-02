A aprovação, ontem, pela Executiva Nacional do Cidadania de se federar com o PSDB pode levar o deputado estadual e ex-vice-governador do Rio Luiz Paulo a mudar novamente de partido. O ex-tucano de décadas bateu asas depois da ascensão de João Doria, e diz que não há hipótese de apoiar nem o presidenciável — e nem a campanha pela reeleição do governador Cláudio Castro. Ele já recebeu convites de vários partidos, inclusive do PSD de Eduardo Paes. Mas antes de qualquer decisão, vai falar com os colegas de partido.