Obra de contenção recém-entregue pela GeoRioDivulgação

Publicado 20/02/2022 07:00

Depois de entrar o ano de 2021 com apenas R$ 6 mil no caixa, a Geo-Rio — responsável pelo trabalho de contenção de encostas na capital do estado — está com verba para cumprir o planejamento deste ano. Já há R$ 130 milhões em recursos para garantir que os trabalhos continuem em andamento. Apesar do orçamento de R$ 87 milhões do ano passado, apenas cerca de R$ 25 milhões foram liquidados. Em 2022, há 51 obras espalhadas por toda a cidade.