Agentes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e voluntários participam das buscasCELSO BARBOSA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/02/2022 16:35

A Prefeitura de Petrópolis — município devastada pelas chuvas desta semana — estima que vai precisar, de forma urgente, de pelo menos R$ 100 milhões para investir na reconstrução de ruas e estradas, e evitar um colapso socioeconômico. O custo total para reerguer a Cidade Imperial, no entanto, pode ser dez vezes maior.

Mas parte desses recursos de emergência já estão a caminho. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou — e o governador do Rio, Cláudio Castro (PL) já sancionou — uma doação de R$ 30 milhões de seu fundo especial. E, como mostrou a coluna, parlamentares de Brasília também destinaram ao município parte das emendas impositivas, em um total de R$ 28 milhões . Ainda há expectativa de captar recursos com o Senado e diretamente com o governo federal.