Chuva e deslizamentos deixam dezenas de mortos em Petrópolis - Divulgação/Márcia Foletto-Agência O Globo

Chuva e deslizamentos deixam dezenas de mortos em PetrópolisDivulgação/Márcia Foletto-Agência O Globo

Publicado 18/02/2022 14:41

fotogaleria

Rio - A Polícia Civil informou, na tarde desta sexta-feira, que a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) já registrou 218 desaparecidos após as chuvas que deixaram mais de 100 mortos em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. A corporação montou uma força-tarefa com cerca de 200 agentes para coletar informações e percorrer pontos de apoio e abrigos na cidade para cadastro e cruzamento de dados.