Com o suspeito foi encontrado um simulacro de pistola - Redes Sociais/PMERJ

Publicado 18/02/2022 14:10 | Atualizado 18/02/2022 14:36

Rio - Agentes do 23º BPM (Leblon) frustraram um 'sequestro relâmpago', na manhã desta sexta-feira, no bairro do Leblon, na Zona Sul do Rio. A vítima escapou ilesa e agradeceu a ação dos militares em vídeo nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe estava na Avenida Delfim Moreira, quando avistou um veículo com os ocupantes em atitude suspeita. Ao abordar o automóvel, os policiais perceberam que um suspeito havia sequestrado o motorista.

Na ação, o bandido foi preso em flagrante com um simulacro de arma de fogo. A ocorrência foi encaminhada para a 14ª DP (Leblon).

Nas redes sociais, o homem vítima do sequestro fez um vídeo ao lado dos policiais, agradecendo pela ação rápida e pela percepção de seu pedido de ajuda.