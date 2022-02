Colégio Pedro II - CPII - Reprodução site oficial da instituição

Publicado 18/02/2022 21:48 | Atualizado 18/02/2022 23:27



O Colégio Pedro II (CPII),informou por meio de nota no site oficial da instituição, no início da noite desta sexta-feira(18), que o Conselho Superior de Educação (Consup) deliberou por meio da Resolução nº 198, de 18/02/2022, a data de retorno presencial às aulas a partir do próximo dia 03 de março. O Consup acrescentou, no entanto que as condições de segurança sanitária para o retorno da comunidade acadêmica devem estar garantidas.



Pressão por retorno às aulas



Vale lembrar que a decisão foi tomada após pressão que a direção da instituição vinha enfrentando por parte de pais e alunos que organizaram manifestações pedindo a volta das aulas presenciais, diante das informações divulgadas pelos órgãos reguladores de saúde sobre avanço nas taxas de vacinados e a diminuição do nível de risco de contaminação, internação e óbitos causados pelo vírus da covid e da variante Ômicron.



Em outubro de 2021, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, determinou a volta das aulas presenciais, o CPII optou pelo formato híbrido. Por causa dessa decisão, o Ministério Público Federal acionou a justiça, alegando na época que a instituição estava descumprindo uma ordem e que fosse revista imediatamente. A ação ainda está em análise.

Ainda no mês de dezembro do ano passado, o reitor Oscar Halac, assinou uma portaria que trazia a proposta de retorno das aulas no formato presencial a partir do momento que o estado do RJ estivesse na cor verde pela bandeira do mapa de risco de casos de covid.



Priscila da Conceição, 36 anos, mãe de um aluno que tem 11 anos e estuda no Pedro II Campus Tijuca II, concorda com retorno presencial das aulas.

“Concordo com o retorno das aulas porque hoje temos a vacina que diminuiu drasticamente o número de óbitos. A escola é um local de socialização e interação entre as crianças e elas trocam, se desenvolvem. Manter as instituições educacionais públicas fechadas enquanto as escolas privadas estão funcionando, só irá aumentar ainda mais as desigualdades sociais e educacionais”.