Prefeito Eduardo Paes - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 18/02/2022 22:19

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), comemorou o retorno às aulas presenciais do Colégio Pedro II. No início desta sexta-feira, um dos colégios mais tradicionais do Rio anunciou que as atividades acadêmicas serão retomadas no dia 3 de março, de forma 100% presencial.

"Amém! Nunca é tarde para se ter algum respeito pelo futuro de nossos jovens!", escreveu o prefeito em uma rede social.

A decisão aconteceu após deliberação do Conselho Superior (Consup), órgão máximo da Instituição. Apesar da permissão, o Consup reiterou que as condições sanitárias devem estar garantidas para a segurança dos alunos e professores do colégio.

Em fereveiro, o Colégio Pedro II retomou o período letivo de forma semipresencial, com estudantes divididos entre grupos A e B. Neste modelo, os grupos alternavam a presença semanalmente. Apesar do retorno, pais e alunos ficaram insatisfeitos com o modelo escolhido pela direção da escola

A insatisfação com a volta semipresencial ficou estampada na fachada do campus São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, com os cartazes da manifestação de alunos, responsáveis e servidores que aconteceu no sábado (12) e reivindicou o retorno pleno das aulas. Antes da mudança, os alunos estavam indo à instituição a cada 15 dias em horários de contraturno.