Publicado 18/02/2022 20:00

para ajudar na operação de resgate. Até o momento, 218 pessoas estão desaparecidas desde as chuvas da última terça-feira, que provocaram deslizamentos em 66 pontos da cidade imperial.



Rio - Vinte militares do Corpo de Bombeiros, quatro cães farejadores e um helicóptero de outros estados chegaram em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, nesta sexta-feira, para ajudar na operação de resgate. Até o momento, 218 pessoas estão desaparecidas desde as chuvas da última terça-feira, que provocaram deslizamentos em 66 pontos da cidade imperial. Pelo menos 129 pessoas morreram. O reforço está dividido em 14 bombeiros e dois cães farejadores de Minas Gerais, que confirmou o envio da equipe na manhã desta sexta-feira. Os militares chegam à cidade da Região Serrana em comboio ainda durante a tarde. O restante dos militares veio de São Paulo, em um helicóptero. Piloto, copiloto, dois cães farejadores e quatro militares compõem a equipe de ajuda.

Governo de SP envia força-tarefa para auxiliar vítimas das chuvas em Petrópolis Divulgação/ Governo de São Paulo



A ajuda de São Paulo faz parete de um acordo firmado com o Governo do Rio, nesta quinta-feira. Já o reforço de Minas Gerais, foi enviado ainda sem a aprovação noticiada da Secretário de Estado de Defesa Civil do Rio. Até ontem, a pasta falava em número suficiente de militares trabalhando na operação de resgate: 483.



A ajuda de São Paulo faz parete de um acordo firmado com o Governo do Rio, nesta quinta-feira. Já o reforço de Minas Gerais, foi enviado ainda sem a aprovação noticiada da Secretário de Estado de Defesa Civil do Rio. Até ontem, a pasta falava em número suficiente de militares trabalhando na operação de resgate: 483. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a equipe enviada ao Rio chega ao Rio em quatro viaturas e leva com ela, além dos cães farejadores, um bote, um barco, dois geradores, luzes de cena e materiais usados em situações de escoramento, rompimento, salvamento em situações de enchentes e desabamentos.

Resíduos removidos

Segundo dados da força-tarefa montada pelo Governo do Estado, já foram retiradas 15 mil toneladas de resíduos das ruas de Petrópolis desde a última terça-feira. A operação foi iniciada ainda na madrugada do dia em que ocorreram os deslizamentos. A lista inclui detritos como entulhos, lama, barro, vegetação e veículos.

As equipes de limpeza removeram mais de 150 automóveis e três ônibus na cidade, mas ainda há veículos a serem removidos nas seguintes localidades: Estrada da Saudade, Comunidade Vitória, Batailard, Vila Felipe, Coronel Veiga, Curva do S, Centro Histórico, Correias, Castelândia, Morin de Baixo, Morin de Cima, Alfredo Batista e Rua Teresa.

A operação conta com 46 retroescavadeiras, 61 caminhões, 8 escavadeiras hidráulicas, 37 picapes, 26 caminhões pipa, 14 vacaal, 8 bobcats, 5 munks, 13 pranchas e seis vans. As atividades continuam ao longo do fim de semana.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, o governo já O Governador Cláudio Castro já autorizou um investimento de R$ 150 milhões para realização de obras emergenciais na cidade: "Estamos preparando o projeto básico que será concluído nos próximos dias. Depois disso, iremos elaborar em parceria com a prefeitura os projetos das obras estruturantes que não necessárias, mas não são consideradas emergenciais", explicou.