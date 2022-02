RJPET e Senac RJ prestam atendimento a animais resgatados em Petrópolis - Divulgação

RJPET e Senac RJ prestam atendimento a animais resgatados em PetrópolisDivulgação

Publicado 18/02/2022 19:27

Rio - O Ônibus PetMóvel, veículo adaptado para banho e tosa nos animais, segue no estacionamento do Sesc Quitandinha, das 9h às 17h, dando banho nos animais domésticos resgatados em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Estado de Agricultura e Senac RJ. Inicialmente, os animais estão sendo levados para clínicas veterinárias parceiras e, em seguida, para lares temporários. Após esse momento mais crítico, os animais "órfãos" serão redirecionados para ONGs voluntárias a recebê-los para que sejam colocados para adoção.



"Os animais saem do local do resgate, muito sujos, e essa pareceria com o Sesc está sendo muito importante para os pets que também são vítimas das fortes chuvas em Petrópolis. Quero agradecer ao diretor do Senac RJ, Sergio Arthur Ribeiro, as parcerias com a Fecomercio RJ, e o Detran; Além de todos os parceiros na arrecadação de ração", disse o secretário Marcelo Queiroz.



De acordo com o diretor do Senac RJ, Sérgio Arthur Ribeiro, juntamente com a Fecomércio RJ e o Sesc RJ, a instituição tem atuado em diversas frentes para prestar apoio ao município de Petrópolis impactado pelas fortes chuvas desta semana. "Em uma dessas iniciativas, colocamos o Senac PetMóvel à disposição da secretaria de Agricultura para auxiliar no importante trabalho de proteção e bem-estar animal realizado pelo órgão. Temos a convicção de que esses bichinhos também merecem atenção neste momento e vamos oferecer atendimento gratuito aos animais resgatados por ONGs e demais entidades que atuam no local", afirmou.

O Sesc Quitandinha é uma das bases operacionais do executivo estadual na cidade e onde está funcionando o Gabinete Emergencial montado pelo Sistema Fecomércio RJ/Sesc RJ. No local, equipes trabalham na mitigação dos transtornos provocados pelo temporal que atingiu o município nesta terça-feira (15).

Detran.RJ realiza mutirão na região

A partir desta sexta (18), até domingo (20), o Detran RJ estará no local para emitir segunda via da Carteira de Identidade e Habilitação. O Quitandinha, assim como o Sesc Nogueira, estão recebendo donativos, como alimentos não perecíveis, água, roupas e materiais de higiene e limpeza, para auxiliar as vítimas da tragédia.

O Sesc RJ também está oferecendo atendimento psicológico gratuito para a comunidade petropolitana, em especial familiares e amigos das vítimas fatais, pessoas feridas e cidadãos que sofreram prejuízos com o temporal que atingiu a cidade. Para acessar o serviço, é preciso ligar para o número (21) 3138-1189, passar por uma triagem e, em seguida, agendar o atendimento.