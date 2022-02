Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa dezenas de pessoas mortas e centenas desabrigadas - AFP

Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa dezenas de pessoas mortas e centenas desabrigadas AFP

Publicado 18/02/2022 18:13 | Atualizado 18/02/2022 18:20

DIA, nesta sexta-feira, a inspetora explicou o longo processo que é feito até que as famílias consigam dar um final digno aos entes queridos que perderam a vida após a forte chuva que assolou a cidade. Rio - A inspetora da Polícia Civil, Ana Pina, que faz o acompanhamento da liberação dos corpos das vítimas da tragédia em Petrópolis, Região Serrana do Rio, explica que a demora na identificação das vítimas é devido ao grande volume de trabalho demandado assim que um cadáver chega ao IML. A demora estava sendo duramente criticada por familiares angustiados na porta do IML nos últimos dias . Em entrevista ao, nesta sexta-feira, a inspetora explicou o longo processo que é feito até que as famílias consigam dar um final digno aos entes queridos que perderam a vida após a forte chuva que assolou a cidade.

Inicialmente, as autoridades pedem para que os familiares dos desaparecidos, cujo registro já passou de 200, entre em contato por telefone com o IML de Petrópolis e faça o cadastro dessa possível vítima. Em seguida, é solicitado dados do desaparecido como: nome da mãe ou do pai, nome completo e data de nascimento. Se a pessoa tiver o documento de identidade, facilita o processo, no entanto, não é um fator primordial nesta etapa.

Após o cadastro, o familiar deixa um telefone para contato e todas as informações passadas são inseridas no banco de dados do IML de Petrópolis.

Chegada dos corpos no IML

À medida que os corpos chegam no IML, eles passam por um processo de identificação. Segundo a inspetora Ana Pina, as características físicas informadas no cadastro ajudam bastante. "Por exemplo, se a pessoa tem uma tatuagem de frase em inglês ou um piercing no rosto, nós separamos os corpos como pessoas suspeitas [de acordo com as informações do cadastro]. O corpo encontrado também passa por um outro processo de identificação que é a coleta das papilas. Elas são analisadas e comparadas com os dados para depois nomear a vítima", diz.

Em seguida, o corpo passa pelo processo de pré-liberação e, quando um parente chega ao IML e há a confirmação, o médico legista de plantão faz a declaração de óbito e o nome da pessoa entra para a lista oficial . A inspetora reforçou que para fazer o reconhecimento não é necessário expor os familiares a uma situação de dor, eles podem reconhecer apenas pelo laudo. O caixão com a vítima é liberado sem estar lacrado também, para que a família, caso deseje, possa conferir a identificação.

Já na fase de sepultamento, Ana Pina explicou que foi montado um centro de apoio funerário na saída do IML. "Existem funerárias que podem auxiliar neste momento e as famílias podem escolher se querem fazer uso ou não. Alguns já possuem um plano funeral, por exemplo".

"Ela foi encontrada na quarta, por volta de 12h. Nós chegamos no IML, entregamos toda a documentação, saímos de lá muito tarde com a promessa de que eles ligariam para a gente voltar e liberar o corpo. Como eles não ligaram, fomos para lá às 6h da manhã de ontem e só saí às 22h com mais uma promessa de que liberariam o corpo hoje cedo, mas até agora nada", lamentou Margareth. Segundo a educadora, muitas famílias estão na mesma situação.

Identificação de crianças

A inspetora também explicou que o processo de liberação para os corpos de crianças é diferente, já que a maioria não possui documento de RG. "Neste caso, algum familiar precisa reconhecer o corpo. Foi montado um cartório para minimizar o trabalho e temos também um posto da Defensoria Pública para o caso de crianças que não têm documento de RG. Montamos um esquema para minimizar a dor", disse.