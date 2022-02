Prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (18) - Reprodução

Prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (18)Reprodução

Publicado 18/02/2022 21:23

Rio - O número de desabrigados após a tragédia em Petrópolis, Região Serrana do Rio, já chega a 967 até a noite desta sexta-feira. O número ainda pode aumentar, segundo o prefeito do município Rubens Bomtempo. Em coletiva de imprensa, realizada nesta sexta-feira, ele informou que existem outras áreas ocupadas que podem entrar em risco, pois há previsão de chuva moderada até a próxima terça-feira. Além disso, é esperado chuva forte para a madrugada de sexta para sábado, o que pode gerar novas evacuações.



Por este motivo, a Defesa Civil já está enviando avisos por SMS para moradores de alguns pontos. "Os locais com mais riscos de deslizamentos e volume acumulado elevado estão sendo avisados. As comunidades que estiveram sinalizadas com maior risco vamos deixar uma equipe de prontidão. Fiquem atentos ao toque das sirenes. Se é morador e mora numa casa que teve rachadura ou percebeu que teve um poste que caiu, é preciso sair e procurar um local seguro", disse Bomtempo.

Nas últimas 72 horas, 98 áreas foram avaliadas com risco estrutural, 665 chamados foram registrados pela Defesa Civil, sendo 546 sendo deslizamentos. Diante deste cenário, o prefeito listou as prioridades das autoridades neste momento:

"Já sabemos que uma tragédia como essa a prioridade é resgatar as vítimas. Precisamos desobstruir as principais ruas para que a cidade se mexa novamente. É prioridade também cuidar dos desabrigados e dos parentes das vítimas que precisam da nossa solidariedade. Antes de estarmos na função de gestor, somos seres humanos".

Há ainda outros pontos de deslizamentos próximo à floresta, no alto da Serra, que haviam sido sinalizados como não habitáveis, no entanto, moradores começaram a sentir falta de algumas famílias. Diante disso, equipes do Corpo de Bombeiros estão retornando para estes pontos a fim de fazer novas buscas por desaparecidos.

Fake news atrapalharam os trabalhadores de socorristas

Bomtempo também falou de como as fake news que surgiram durante o dia prejudicaram o trabalho dos bombeiros . Ele se referiu à informação sobre um possível rompimento de barragem na região. A informação foi desmentida pela Águas do Imperador – concessionária de águas da região. "Infelizmente a gente recebeu uma série de boatos de barreiras rompidas, informações que não são o foco. É importante que as pessoas busquem estar informadas", disse ele. Por causa dessas informações, as buscas precisaram ser interrompidas algumas vezes durante o dia.

Grande mobilização entre municípios

Está marcado para domingo (20), uma grande ação da Comlurb, equipes de limpeza do município de Niterói e Petrópolis para fazer a limpeza das ruas da cidade que foi invadida pela chuva forte. Também está previsto para os próximos dias a reunião com engenheiros de vários municípios do Rio para ajudar na elaboração de projetos básicos para os moradores que perderam tudo.