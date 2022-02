Prefeitura desmente fake news sobre rompimento de barragem em Petrópolis - Reprodução

Prefeitura desmente fake news sobre rompimento de barragem em PetrópolisReprodução

Publicado 18/02/2022 18:39

Rio - Após a forte chuva torrencial que atingiu Petrópolis, na Região Serrana do Rio, e deixou mais de 120 morto s, o prefeito Rubens Bomtempo desmentiu a fake news sobre o rompimento de uma barragem no município. Segundo relatos compartilhados por moradores, a represa do Morin estaria na iminência de desabar, enquanto a do Retiro já teria rompido. A informação, no entanto, também foi desmentida pela Águas do Imperador – concessionária de águas da região.

"Pessoal, está cheio de fake news... Gente que não tem consideração pelas pessoas, que não amam Petrópolis, que ficam criando factóides que não existem. Vieram falar agora que tinha rompido uma grande adutora, que a cidade ia ser toda inundada... Isso não existe! O que existe é trabalho. Hoje, estamos na Praça Pasteur, na Primeiro de Maio, na 24 de Maio, conversando com as pessoas e falando com elas tudo o que estamos fazendo, e melhorando acessibilidade para as pessoas terem pelo menos o retorno às ruas, botando água de novo na casa das pessoas, botando luz, fazendo coleta de lixo. É difícil, a cidade foi destruída e a gente precisa de alguma forma rescontruir o nosso município. E nós vamos fazer isso, mas sempre com a verdade", disse Bomtempo.

Para evitar informações desencontradas, boatos ou notícias falsas sobre as ocorrências das chuvas em Petrópolis, a Prefeitura orienta que a população deve procurar as informações divulgadas pelos canais oficiais ou em veículos de imprensa confiáveis. "O momento da cidade já é muito triste. Qualquer fake news que é difundida só serve para atrapalhar a recuperação da nossa cidade, para causar pânico. A população já está sofrendo muito, e nós da Prefeitura estamos trabalhando muito para diminuir o sofrimento da população. A cidade não precisa dessas fake news", completrou o prefeito.



"Petrópolis possui jornais, canais de televisão e rádios já tradicionais, assim como páginas na internet e nas redes sociais que fazem um jornalismo sério. Por causa das chuvas de terça-feira, veículos de imprensa nacionais também estão na cidade nesta semana. Então, são muitos veículos confiáveis, e a população deve sempre buscar se informar por eles, assim como pelas redes sociais da Prefeitura. É preciso sempre tomar cuidado com as informações que chegam pela WhatsApp, por exemplo", finalizou o coordenador de Comunicação Social da Prefeitura, Philippe Fernandes.

Em nota, a Águas do Imperador informou que as barragens pertencentes à concessionária são submetidas ao Plano de Segurança de Barragens (PSB) e são monitoradas permanentemente. "Todas as barragens estão com níveis normais e não apresentam risco de rompimento. Diante do grande número de notícias falsas sobre rompimento de barragens e represas que estão alarmando a população, a concessionária esclarece que só divulga informação por meio de seus canais oficiais: site www.aguasdoimperador.com.br e da página no Facebook de Águas do Imperador".