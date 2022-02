Morro da Oficina teve maior número de moradias destruídas por deslizamentos de terra - Divulgação/Márcia Foletto-Agência O Globo

Morro da Oficina teve maior número de moradias destruídas por deslizamentos de terraDivulgação/Márcia Foletto-Agência O Globo

Publicado 18/02/2022 17:07 | Atualizado 18/02/2022 17:09

devido ao aumento da névoa na localidade, na tarde desta sexta-feira. Militares do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil se retiraram da área, que é a mais afetada pelos Rio - Os trabalhos de busca voltaram a ser suspensos no Morro da Oficina, em Petrópolis,, na tarde desta sexta-feira. Militares do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil se retiraram da área, que é a mais afetada pelos deslizamentos de terra na última terça-feira , pela visibilidade comprometida. Segundo autoridades locais, há risco de chuva forte ainda nesta noite.

A Defesa Civil soou um alerta há pouco informando aos moradores sobre o risco de chuva moderada durante a noite. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) reforçou que as condições climáticas seguem representando risco de deslizamentos entre esta sexta-feira e o sábado.

"Permanece MUITO ALTA a possibilidade de ocorrência de eventos de movimentos de massa na Região Serrana do Rio de Janeiro, especialmente em Petrópolis, devido aos elevados acumulados de precipitação nas últimas 72 horas e nas últimas semanas. Estes fatores ainda indicam um elevado nível de umidade do solo que pode favorecer a ocorrência de deslizamentos de terra mesmo na ausência de chuva, ou com chuva fraca. Associado a esta situação, a previsão numérica ainda indica chuva ao longo do sábado (dia 19), que poderá ocorrer na forma de pancadas de intensidade moderada, especialmente à tarde e noite", diz a avaliação do Cemaden, publicada na tarde desta sexta-feira.

Segundo o centro, a previsão de chuva segue pelos próximos três dias, alertando ainda para a possibilidade de deslizamentos em outros municípios da Região Serrana do Rio. O risco seria de alta probabilidade, aponta documento divulgado pelo centro.