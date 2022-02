Cenário da tragédia que aconteceu em Petrópolis - Carl de Souza / AFP

Rio - Sirenes de alertas de chuvas tocaram em diversas localidades de Petrópolis durante toda a madrugada desta sexta-feira (18), principalmente no Morro da Oficina, região mais atingida pelos deslizamentos de terra. O Instituto Nacional de Metereologia (INMET) publicou aviso que pode chover de maneira intensa na cidade serrana ao longo da manhã, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos. Já são 120 mortos confirmados e pelo menos 116 pessoas desaparecidas desde terça-feira (15).

A chuva voltou a Petrópolis no fim da tarde de quinta-feira (17) e interrompeu o trabalho de buscas do Corpo de Bombeiros, por conta da instabilidade do solo nos morros que deslizaram. A força-tarefa para localizar desaparecidos retorna oficialmente na manhã desta sexta, mas voluntários e familiares não pararam de procurar por corpos durante a madrugada.

A previsão do INMET é de que a cidade de Petrópolis ficará com tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, ao longo de toda a sexta-feira. O Instituto emitiu, no fim da tarde de quinta, alerta vermelho para a Região Serrana. O alerta é válido até às 9h desta sexta.

Uma moradora de Petrópolis comentou nas redes sociais: "Já estava difícil para dormir antes, com as sirenes tocando fica ainda mais assustador". Outro internauta da região disse que é "agoniante" o barulho do alerta. As sirenes são uma forma de aviso a moradores de áreas de risco sobre a chegada de chuva e do risco de deslizamentos.

Chuva na tarde de quinta-feira

No fim da tarde de quinta-feira (17), voltou a chover forte em vários pontos da cidade de Petrópolis. No Morro da Oficina, um dos locais mais afetados pela chuva, houve uma preocupação maior, porque é nesse ponto onde há mais socorristas trabalhando no solo para encontrar desaparecidos.

Diversos pontos em Petrópolis apresentaram alagamentos. A Rua Coronel Veiga é o primeiro local que alaga quando chove na cidade. A região fica distante do Centro e o trânsito ficou interrompido.

No bairro Quitandinha também houve registro de chuva forte e o rio Quitandinha transbordou. A Defesa Civil fez um alerta de mobilização para evacuação de moradores de áreas de risco neste bairro. O informe foi emitido para as comunidades da região por SMS e grupos de comunicação por aplicativo. A medida se deu por conta do volume de chuva que afeta a cidade no momento e seguirá, com intensidade moderada a forte para as próximas horas.