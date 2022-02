Vacinação na Escola Municipal Max Fleiuss, na Pavuna, para dar início ao "Vacina na Escola". - Fabio Costa/ Agência O Dia

Publicado 18/02/2022 12:26 | Atualizado 18/02/2022 14:20

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a vacinação para crianças na capital será retomada na próxima segunda (21). Segundo o chefe da pasta, Daniel Soranz, serão enviadas para a cidade do Rio 33.510 doses do imunizante pfizer ped e 76 mil de coronavac ainda nesta sexta-feira (18). A busca ativa também será retomada junto com a imunização dos pequenos.

Confirmada a entrega para hoje de 33.510 doses pfizer ped e 76.000 doses de coronavac para a cidade do Rio, amanhã distribuímos e na segunda retomamos a vacinação infantil e a busca ativa. @Saude_Rio @Prefeitura_Rio — Daniel Soranz (@danielsoranz) February 18, 2022

Soranz anunciou nesta manhã que a SMS decidiu fechar o centro de testagem do Leblon, na Zona Sul do Rio. O local, que chegou a testar 4.702 pessoas em um dia, com 1.806 positivos realizou nesta quinta (17), 236 exames e somente 22 positivos.

fotogaleria

De acordo com o painel de monitoramento da Prefeitura do Rio, mais de 6 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a covid-19 com pelo menos uma dose na capital e 5,4 milhões com a segunda. Mais de 2 milhões já foram imunizadas com a dose de reforço e 152 mil com a dose única.

Entre 1º de janeiro e 18 de fevereiro o sistema registrou 892 óbitos por covid na cidade do Rio e 2,7 mil casos graves da doença. Hoje, a cidade tem 122 pessoas internadas com a doença e 61% de leitos ocupados.

Centros de testagem são fechados

Por conta da queda as taxas de contaminação por covid , a Prefeitura do Rio decidiu fechar gradualmente os centros de testagem emergenciais. Segundo a SMS, a desmobilização de todos os centros de testagem será gradual ao longo de fevereiro e março.

O objetivo é devolver para as unidades de Atenção Primária os profissionais de saúde alocados ao atendimento nos centros - em janeiro, o fluxo de procura por testes foi tão grande que a Prefeitura chegou a abrir vagas voluntárias para servidores que quisessem ajudar nesses espaços.

Já foram encerrados os atendimentos nos locais de testes no Borel, Complexo do Alemão, Pavuna, Engenho de Dentro, Leblon e Honório Gurgel, na Zona Norte, e Guaratiba, na Zona Oeste.