Polícia prende homem apontado como integrante de facção criminosa no Santo Cristo - Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Publicado 18/02/2022 21:21

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde desta sexta-feira, um homem apontado como integrante do grupo criminoso Comando Vermelho no Santo Cristo, Região Central do Rio. Natan Vieira da Silva, conhecido como Suave, 30 anos, estava foragido da Justiça. Ele atuaria na facção criminosa no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, Região Central do Rio.

Agentes do Grupamento Tático de Polícia de Proximidade (GTPP 2) encontraram Natan na Rua Ebroino Uruguai, no bairro Santo Cristo. Contra ele, havia dois mandados de prisão por roubo majorado e um por homicídio qualificado.

Natan é apontado como um dos participantes de um roubo a uma joalheira em um shopping no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, em 2019. Ele também é apontado como um dos integrantes do ataque de policiais que estavam à caminho da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Prazeres, em 2020.

O caso foi registrado na 4ª DP (Praça da República) e ele foi conduzido para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça. O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).