Publicado 18/02/2022 19:53 | Atualizado 18/02/2022 20:12

Rio - Quem passava pela Rodovia Raphael de Almeida Magalhães, mais conhecida como Arco Metropolitano, na tarde desta sexta-feira (18), se deparou com uma cena de tirar o fôlego. Um vídeo que circula nas redes sociais, divulgado pelo perfil no Twitter @SG_vai_mudar, mostra imagens de que carro caiu dentro de um rio que corta a via expressa, e flagra um policial militar descendo pendurado numa corda que está sustentada por uma espécie de guindaste e tenta arriscadamente chegar ao local do acidente, onde já está um outro homem, para salvar a vítima, que está desacordada.



Transeuntes que passavam no trecho se aglomeraram para acompanhar a cena, que mostra a determinação do policial em socorrer a vítima.

Confira a ação do policial nos vídeos abaixo: