Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa dezenas de pessoas mortas e centenas desabrigadas - AFP

Publicado 18/02/2022 20:24 | Atualizado 18/02/2022 20:56

Rio - Voltou a chover forte em Petrópolis, Região Serrana do Rio, no início da noite desta sexta-feira. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a cidade deve seguir com previsão de chuva para os próximos dias, o que deve impactar diretamente no trabalho dos militares nas localidades onde há trabalho de resgate de vítimas. Até o momento, a Polícia Civil confirmou 136 mortes. Pelo menos 200 pessoas seguem desaparecidas na tragédia que atingiu a cidade imperial.

No twitter, uma usuária pediu atenção aos moradores da cidade: "Chove forte agora em Petrópolis. Elevem seus pensamentos pra que a chuva passe logo, pra que consigam se abrigar voluntários que ainda buscam por familiares, amigos, vizinhos, pra que as pessoas consigam estar seguras", compartilhou.

O boletim desta sexta-feira do Cemaden revela ainda que há grande risco geológico na cidade e em outras da Região Serrana, nos próximos dias. A expectativa das últimas 24 horas era de 45 mm de chuva para Petrópolis.

"Destaca-se ainda que há previsão numérica de novos eventos de chuva para sábado, (dia 19) que, devido à configuração de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul, poderão se manter por pelo menos nos próximos 4 dias de forma intermitente, o que demanda atenção especial ao longo deste período. Para os outros municípios da Região Serrana do Rio de Janeiro, considera-se ALTA probabilidade de deslizamentos de terra", diz relatório do centro.