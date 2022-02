Posto de Testagem CIEP Nação Rubro Negra, no Leblon, teve pouca movimentação na segunda feira (07). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Rio - A Prefeitura do Rio deve fechar até a próxima sexta-feira (11) cinco centros de testagem localizados no Borel, Complexo do Alemão, Pavuna e Honório Gurgel, na Zona Norte, e Guaratiba, na Zona Oeste. O polo instalado no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Engenho de Dentro, foi desmobilizado no início da semana. O fechamento das instalações se dá por conta da diminuição da procura por testes, e também para devolver os funcionários às unidades de saúde, já que muitos foram deslocados para reforçar a campanha pela testagem.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a desmobilização de todos os centros de testagem será gradual ao longo de fevereiro e março. O objetivo é devolver para as unidades de Atenção Primária os profissionais de saúde alocados ao atendimento nos centros - em janeiro, o fluxo de procura por testes foi tão grande que a Prefeitura chegou a abrir vagas voluntárias para servidores que quisessem ajudar nesses espaços.

A estratégia do município, agora, é instalar centros de testagem somente em espaços em que não será necessário o uso da mão de obra da prefeitura. Nesta terça-feira (8), o Comando Conjunto Leste e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio abriram um posto de testes no Espaço Cultural da Marinha, na Praça XV, no Centro do Rio, que funcionará de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h. Os responsáveis pela testagem no local serão os próprios militares.

Os casos de covid-19 explodiram com o surgimento da variante Ômicron na virada de 2021 para 2022, mas estão em tendência de queda. Na segunda semana do ano, o número de testes positivos chegou a 45% - quase metade de todas as pessoas que testavam estavam com covid. Na última atualização da prefeitura, esta taxa caiu para 27%.