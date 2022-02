Criminoso foi preso nesta terça-feira na Zona Norte - Disque Denúncia / Divulgação

Publicado 08/02/2022 20:28

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde desta terça-feira (8), na Penha Circular, Zona Norte do Rio, Tiago da Silva Paiva, o "Globão", de 38 anos. De acordo com as investigações, ele era considerado foragido da Justiça e respondia pelos crimes de roubo, furto e formação de quadrilha.

Ainda segundo os agentes, equipes faziam patrulhamento na região quando receberam informações anônimas do Disque-Denúncia de que o criminoso estaria no local. Após localizá-lo, na Rua Bento Cardoso, a polícia afirmou que consultou o núcleo de inteligência da corporação, onde encontrou a ficha criminal de Tiago.



O bandido foi preso e encaminhado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde ficará à disposição da Justiça.