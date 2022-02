Tempo nublado no Arpoador - Agencia O Dia

Tempo nublado no ArpoadorAgencia O Dia

Publicado 08/02/2022 18:30 | Atualizado 08/02/2022 18:33

retornou ao estágio de normalidade às 18h. Segundo o COR, não há previsão de chuva moderada para a próxima hora, apenas chuva fraca. Rio - Após mais de 24 horas em estágio de mobilização, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou, no início da noite desta terça-feira, que a cidade. Segundo o COR, não há previsão de chuva moderada para a próxima hora, apenas chuva fraca. A cidade estava em estágio de mobilização desde às 15h desta segunda-feira

De acordo com o Sistema Alerta Rio, no momento, núcleos de chuva atuam sobre a Região Metropolitana e não devem se deslocar para a cidade do Rio. Porém, nuvens baixas ainda seguirão atuando na cidade. Para as próximas horas, há previsão de chuva fraca, ocasionalmente moderada.



O Estágio de Normalidade é o primeiro em uma escala de cinco e significa que não há ocorrências de grande impacto. "Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão", pontua o COR.



Chuva intensa das últimas 24 horas provocou pelo menos 22 ocorrências na cidade. Delas, 21 foram finalizadas. A maior parte dos casos foi por bolsões d'água ou quedas de árvores. Mais cedo, havia ainda reflexos como um bolsão d'água na Avenida Engenheiro Souza Filho, na Muzema.