Ação realizada neste fim de semana pela Lei SecaDivulgação / Rafael Cordovill

Publicado 08/02/2022 18:19

Rio - A Operação Lei Seca registrou altos índices de alcoolemia durante o último fim de semana. Em 25 ações realizadas no estado do Rio, 3.314 motoristas foram abordados e 501 deles estavam dirigindo sob efeito de álcool.

Uma ação realizada no domingo (6) em Madureira, Zona Norte, registrou 30% de casos de alcoolemia, batendo o recorde do final de semana. O município de Nova Iguaçu também mostrou alta taxa: 35 motoristas foram flagrados embriagados, representando um percentual de 29,4% daqueles que foram abordados. No interior do estado, a cidade de Campos dos Goytacazes apresentou o maior percentual, registrando 15% de casos com presença de álcool no sangue.