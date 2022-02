Boletim desta terça-feira (8) - Reprodução

Boletim desta terça-feira (8)Reprodução

Publicado 08/02/2022 17:46

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira (8), 1.870.522 casos confirmados e 70.323 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 13.553 novos casos e 89 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,76%.



Entre os casos confirmados, 1.750.308 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 57,1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 41,2%.

Cinco centros de testagem da Prefeitura serão fechados até sexta-feira

O fechamento das instalações se dá por conta da diminuição da procura por testes, e também para devolver os funcionários às unidades de saúde, já que muitos foram deslocados para reforçar a campanha pela testagem.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a desmobilização de todos os centros de testagem será gradual ao longo de fevereiro e março. O objetivo é devolver para as unidades de Atenção Primária os profissionais de saúde alocados ao atendimento nos centros - em janeiro, o fluxo de procura por testes foi tão grande que a Prefeitura chegou a abrir vagas voluntárias para servidores que quisessem ajudar nesses espaços.