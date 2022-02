Corpo de diarista morta a caminho do trabalho na Cidade de Deus é enterrado - Marcos Porto/Agência O DIA

Corpo de diarista morta a caminho do trabalho na Cidade de Deus é enterradoMarcos Porto/Agência O DIA

Publicado 08/02/2022 16:00 | Atualizado 08/02/2022 16:01

Rio - O corpo da diarista Jurema Alvarez Pinto, de 66 anos, foi sepultado na tarde desta terça-feira (8) no Cemitério do Pechincha, na Zona Oeste do Rio. Ela foi baleada e morreu enquanto seguia para o trabalho na comunidade Cidade de Deus, também na Zona Oeste, na manhã de segunda-feira (7) . Segundo investigação, a vítima era levada de carro pelo filho para o emprego quando foi atingida no peito por um disparo na Rua Edgard Werneck. Ela chegou a ser socorrida ainda com vida para a UPA da Cidade de Deus, mas não resistiu ao ferimento.