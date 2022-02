Ágatha Vitória Félix - Reprodução

Publicado 08/02/2022 22:00



Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) irá realizar nesta quarta-feira (9) a audiência de instrução e julgamento do policial militar acusado pela morte da menina Ágatha Felix, de 8 anos, em setembro de 2019 . A criança morreu após ser alvejada pelas costas por um disparo efetuado pelo agente Rodrigo José de Matos Soares, na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio.

À época, a menina chegou a ser socorrida ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos.

No dia 8 de dezembro de 2019, o TJRJ aceitou a denúncia do Ministério Público (MPRJ) contra o policial militar Rodrigo pelo crime de homicídio qualificado de Ágatha.

A Justiça também acatou os pedidos do MP de medidas cautelares, como o afastamento do agente das ruas e a suspensão a autorização de porte de arma de fogo, além da proibição de contato com as testemunhas, comparecimento periódico ao juízo e a proibição de ausentar-se da comarca.

De acordo com a decisão, assinada pela juíza Viviane Ramos Faria, o crime foi cometido por motivo torpe sem que houvesse possibilidade de defesa das vítimas, quando não havia confronto na região, com movimentação normal de pessoas e veículos.