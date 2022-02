Deputado estadual Vandro Família é afastado - Divulgação / Alerj

Deputado estadual Vandro Família é afastadoDivulgação / Alerj

Publicado 08/02/2022 19:26

Rio - A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) cumpriu a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aprovou, por 13 votos a zero, o afastamento do deputado Vandro Família (Solidariedade). Ele é responsabilizado pela distribuição irregular de 217 cestas básicas a servidores públicos de Magé, em 2018. A reunião aconteceu nesta terça-feira (8).

A defesa do deputado Vandro Família alega que as cestas básicas foram distribuídas legalmente com base em uma lei municipal, que contempla funcionários com remuneração mensal bruta de até R$ 1.500,00.

O deputado Coronel Jairo (Solidariedade), pai do Doutor Jairinho, acusado de assassinar o menino Henry, assume o mandato em definitivo. Com as mudanças, o vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, deverá decidir se deixa o cargo para ocupar a vaga de Rodrigo Bacellar, que deixou a Alerj para assumir a Secretaria de Estado de Governo.