Durval e a esposa, Luziane Reprodução/TV Globo

Publicado 08/02/2022 18:37

Rio - Luziane Teófilo, esposa de Durval Teófilo Filho, morto pelo vizinho sargento da Marinha na porta de casa, em São Gonçalo, na Região Metropolitana , na última quarta-feira (2), prestará um novo depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) nesta quinta-feira (10), às 11h.

De acordo com o advogado da família, Luiz Carlos de Aguiar Medeiros, a viúva de Durval irá falar novamente à polícia pelo fato do delegado titular da DHNSGI ter entendido por uma nova classificação jurídica. "Ele havia dado o crime como homicídio culposo (sem intenção de matar), e mudou para homicídio doloso (com intenção de matar)".

Na ocasião, a polícia havia entendido que o militar não teve a intenção de matar porque confundiu a vítima com um bandido . Na última sexta-feira (4), porém, a juíza Ariadne Villela Lopes, da 5ª Vara Criminal, corroborou um pedido do Ministério Público e o crime foi tipificado como homicídio doloso. No sábado (5), a Polícia Civil encerrou o inquérito sobre o caso e o encaminhou à Justiça.

Ainda de acordo com a defesa da família de Durval, após o depoimento de Luziane algumas testemunhas também poderão ser chamadas para esclarecer dúvidas na delegacia. "Iremos arrolar pessoas para que elas compareçam à sede de polícia para prestarem declarações, esclarecimentos, e, posteriormente, até um depoimento", disse Luiz.

Ao finalizar, o advogado afirmou que no próximo dia 17 os parentes da vítima irão ter uma reunião com o Conselho de Direitos Humanos e Comissão de Racismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O encontro está marcado para acontecer a partir das 10h.