Flagrante foi feito por câmera de segurança instalada na casa de um vizinho do PMReprodução de vídeo

o ataque a tiros sofrido pelo PM Ezequias Penido, que foi morto neste domingo, quando saía de casa no Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O atentado contra o policial aconteceu na madrugada e Rio - Imagens de uma câmera de segurança flagraram, quando saía de casa no Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O atentado contra o policial aconteceu na madrugada e ele foi enterrado ainda no fim da tarde, no Cemitério Memorial Rio , em Cordovil, na Zona Norte do Rio.

Pelas imagens, é possível ver que o carro com os assassinos já esperava pelo PM estacionado na calçada ao lado da casa dele. Quando o carro do policial surge no portão, os disparos começam. Em dado momento, os criminosos chegam a sair pela porta e se esconder atrás do carro.

Ezequias parece revidar ao ataque, mas em dado momento a reação é interrompida. Todos os criminosos estavam encapuzados no momento do atentado.

Ezequias foi encontrado com marcas de tiros por volta das 5h. Ele era irmão do vereador de Duque de Caxias Valdecy Nunes, que se manifestou nas redes após saber do ocorrido. Em uma publicação no Instagram, Valdecy colocou a foto do irmão junto com uma passagem bíblica: "Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade".

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que instaurou inquérito e realiza investigações para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.