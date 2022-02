Policial militar encontrado morto no bairro Jardim Primavera, em Caxias - Reprodução

Publicado 06/02/2022 17:11 | Atualizado 06/02/2022 17:56



Rio - O corpo do policial militar Ezequias Penido, de 38 anos, que foi assassinado na porta de casa na Estrada Rosário, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na madrugada deste domingo (6), foi enterrado nesta tarde no Memorial do Rio, na Rua Francisco de Souza e Melo.

Ezequias foi encontrado com marcas de tiros por volta das 5h, pouco depois de sair para trabalhar. Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que instaurou inquérito e realiza investigações para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

Segundo informações, o PM era irmão de Valdecy Nunes, vereador da cidade, que se manifestou nas redes após o ocorrido. Em uma publicação no Instagram, Valdecy colocou a foto do irmão junto com uma passagem bíblica: "Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade". No última dia 24, Penido fez aniversário e o vereador postou uma foto o parabenizando nas redes sociais.

O agente trabalhava na corporação desde 2011 e estava há dois anos no programa Segurança Presente, na base do Grajaú/Vila Isabel Presente. Ele deixa esposa e dois filhos.