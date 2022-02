Maria Prestes - Arthur Monteiro/Agência Senado

Maria Prestes Arthur Monteiro/Agência Senado

Publicado 06/02/2022 15:53 | Atualizado 06/02/2022 16:20

Rio - O corpo de Maria Prestes, viúva do líder comunista Luís Carlos Prestes, foi cremado às 15h deste domingo (6), no Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária da cidade. Maria morreu na noite da última sexta-feira (4), em um hospital do Rio, vítima da covid-19