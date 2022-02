Aurélio Alves Bezerra - Reprodução

Publicado 06/02/2022 15:25

Rio - A defesa da família de Durval Teófilo Filho, morto a tiros pelo vizinho, o sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra , prepara um pedido de indeferimento após tomar conhecimento de que a defesa do militar vai solicitar um habeas corpus na Justiça do Rio. Cientes que este pedido pode acontecer nos próximos dias, a defesa da vítima quer impedir a soltura do preso. O advogado de Durval, Luiz Carlos de Aguiar, revelou que o HC ainda não consta no processo. O Tribunal de Justiça do Rio também não respondeu se o pedido já foi feito.