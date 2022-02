Publicado 07/02/2022 01:00

Hoje o dia será marcado pelo retorno das aulas. Uma nova adaptação para alunos, pais e professores. A volta às aulas é mais do que justa para os estudantes, e será mais segura com a vacinação infantil.

O feriado do Carnaval se aproxima e preocupa empresários do setor de turismo do estado. Pouco foi feito em termos de políticas econômicas para esse setor, grande gerador de emprego, ganhar fôlego.