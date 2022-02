Dados foram divulgados neste domingo - Reprodução

Publicado 06/02/2022 17:15

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo (6), 1.854.963 casos confirmados e 70.232 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.969 novos casos e 26 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,79%.



Entre os casos confirmados, 1.854.963 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 61,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 42,8%.

Postos de testagem serão desmontados por conta dos baixos índices de contaminação

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou , neste sábado (5), que nas últimas semanas foi registrada queda na procura por testes para covid-19 nos centros estaduais, e na taxa de positividade, que chegou a quase 50% caiu para 12%, na última quinta-feira (3). A análise desses dados, entre outros, embasou a desmobilização de três centros de testagem: o polo do Iaserj e os que funcionavam ao lado das UPAs Tijuca e Campo Grande II.

De acordo com a pasta, a SES acompanha diariamente o cenário epidemiológico do estado e, em função do aumento da demanda por testes na Região Norte do estado, abre, nesta segunda-feira (7), um centro de testagem para covid-19 ao lado da UPA Campos