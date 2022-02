Chove no Rio - Marcos Porto/Agência O Dia

Chove no Rio Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 06/02/2022 16:02 | Atualizado 06/02/2022 16:28

Rio - O município do Rio entrou em estágio de mobilização, às 15h30 deste domingo (06), por conta de núcleos de chuva que atuam sobre a cidade. Este é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto. Há possibilidade de nova mudança de estágio.



O Alerta Rio informou que a região mais afetada foi a Zona Norte do Rio, nas proximidades de Anchieta, São Cristóvão e Penha. Nestes locais, pode chover de moderado a forte na próxima hora. Para as próximas horas a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte, isolada, a qualquer momento.

Motoristas que precisam acessar algumas vias na cidade já enfrentam transtornos por conta da chuva. Na Avenida Brasil há um bolsão d'água na altura do Trevo das Margaridas, em Irajá, sentido centro.

pic.twitter.com/e55lyKSHOL — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 6, 2022 AV. BRASIL | SENTIDO CENTRO: atenção, motoristas! Trânsito com lentidão devido a um bolsão na via, na altura do Trevo das Margaridas. Equipes já foram acionadas. #viasexpressas

Fique atento às recomendações da prefeitura:

- Siga sua rotina, mas fique atento;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

- Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios )

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil