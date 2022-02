Homens tinham instalado dispositivo nos caixas eletrônicos - Divulgação

Publicado 06/02/2022 15:37

Rio - Dois homens foram presos por instalar um dispositivo conhecido como 'chupa cabra' em caixas eletrônicos. O caso aconteceu na manhã deste sábado (5) em uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Rua Gavião Peixoto, em Icaraí, Niterói.

De acordo com a polícia, agentes do Icaraí Presente estavam fazendo patrulhamento na região quando foram acionados para a ocorrência. No local, eles receberam a informação de que dois homens estavam instalando o 'chupa cabra' em um dos caixas.

Os suspeitos foram presos em flagrante e, com eles, foram encontrados R$ 896, 11 cartões e o dispositivo. A dupla foi encaminhada para a 76ª DP (Icaraí), onde a ocorrência foi registrada.

'Chupa cabra' é o apelido brasileiro dos 'skimmers'

'Chupa cabra' é um pequeno aparelho quase imperceptível que são instalados em caixas eletrônicos com o objetivo roubar os dados do cartão inserido. Com isso, os criminosos podem fazer saques, clonagens e até mesmo compras na internet.