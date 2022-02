Ao todo, 35 aves foram apreendidas - Divulgação

Ao todo, 35 aves foram apreendidasDivulgação

Publicado 06/02/2022 19:26 | Atualizado 06/02/2022 19:29

Ação conjunta do #27BPM e #CPAM combate comércio ilegal de animais silvestres em feira livre de Paciência.

Na ação de hoje, 35 aves e 2 jabutis foram apreendidos pelas equipes.

A ocorrência foi encaminhada para registro a 36ª DP. pic.twitter.com/OtS8ccBsUy — @pmerj (@PMERJ) February 6, 2022

Rio - Três homens foram presos durante uma ação da Polícia Militar em uma feira livre, na comunidade Nova Jersey, em Paciência, Zona Oeste do Rio, neste domingo. Equipes do 27º BPM (Santa Cruz) e do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) foram ao local verificar uma denúncia sobre venda de animais silvestres.De acordo com a PM, foram apreendidas 35 aves silvestres e dois jabutis-piranga. Os presos estavam comercializando os animais. A ocorrência foi encaminhada para a 36ª DP (Itaguaí).