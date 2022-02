Gilmar descobriu o câncer em 2007, aos 20 anos de idade. Agora, aos 34, ele precisa de outro transplante de medula - Reprodução

Publicado 06/02/2022 19:02 | Atualizado 06/02/2022 19:15

Rio - Desde 2007 lutando contra um câncer, Gilmar dos Santos Conceição, de 34 anos, precisa do medicamento brentuxmabe, que pode chegar a custar R$ 20 mil por frasco. Diagnosticado com linfoma não Hodkin, o morador de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, já passou por um transplante de medula em 2018, mas no ano seguinte o câncer voltou e, sem auxílio do governo, ele montou uma vaquinha para pagar pelo tratamento.

"O brentuxmabe será para reduzir a carga tumoral, para poder fazer o segundo transplante. Sem a redução tumoral, zero condições de transplantar", explica. Desde 2020 Gilmar luta na justiça para que seus remédios possam ser retirados através do Sistema Único de Saúde (SUS), mas a lentidão no decorrer do processo ainda não permitiu que ele pudesse iniciar o tratamento. Hoje, ele precisa de 24 a 48 frascos do remédio. Enquanto isso, a doença avança.

"Eu estou um pouco debilitado porque eu tive uma complicação há poucos dias devido ao avanço da doença devido aos linfonodos que se formam tanto na virilha, quanto no pulmão e axila. Conforme vai avançando, vai tendo cada vez mais. São só os corticoides que eu tenho tomado que é prejudicial também. Eu não posso ficar muito tempo tomando ele", explica.

Apesar disso, Gilmar diz não perder a esperança e que tem sido abraçado por uma corrente do bem e de ajuda. "Sou grato por todo tipo de ajuda. Tudo isso te me motivado, pessoas que nunca vi na vida, a demonstração de amor, compaixão e tal, só tem aumentado mais ainda a esperança e a vontade de viver", conta.