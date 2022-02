Durval Teófilo foi morto por militar ao entrar na sua própria casa em condomínio em São Gonçalo - Reprodução

Durval Teófilo foi morto por militar ao entrar na sua própria casa em condomínio em São GonçaloReprodução

Publicado 03/02/2022 10:04 | Atualizado 03/02/2022 12:55

Rio - Um homem de 38 anos morreu ao tentar entrar em sua própria casa no Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio na noite desta quarta-feira (2). Segundo informações preliminares, Durval Teófilo Filho foi baleado ao ter sido confundido com um ladrão por um sargento da Marinha.

Ele deu entrada no Hospital Estadual Aberto Torres às 23h26 de quarta-feira (2), mas não resistiu aos ferimentos. A vítima foi socorrida à unidade por um vizinho.

As informações iniciais indicam que Durval estava tentando abrir o portão de sua garagem, cujo controle não estava funcionando. Ao se agachar para tentar abrir manualmente, foi vítima de disparos.

A Polícia Militar informou que, na noite de quarta-feira (2/2), policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) estiveram no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, após um homem baleado dar entrada na unidade e não resistir aos ferimentos. O autor dos disparos morava no mesmo condomínio da vítima - localizado na Rua Capitão Juvenal Figueiredo - no bairro Colubandê, onde o crime ocorreu.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A Polícia Civil informa que os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos.