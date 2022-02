Durval Teófilo foi morto por militar ao entrar na sua própria casa em condomínio em São Gonçalo - Reprodução

Publicado 04/02/2022 09:30 | Atualizado 04/02/2022 09:37

Rio - O repositor Durval Teófilo, morto a tiros pelo vizinho, na noite de quarta-feira, em São Gonçalo, será enterrado nesta sexta-feira, no cemitério São Miguel, no município da Região Metropolitana do Rio. O velório está previsto para começar às 14h e o sepultamento às 16h30. A informação foi confirmada pela esposa de Durval, Luziane Teófilo que disse estar muito abalada com a morte do marido.

Durval chegava em casa após o trabalho quando foi atingido pelos tiros. O atirador, Aurélio Alves Bezerra, que é vizinho da vítima e sargento da Marinha, alegou que também chegava em casa quando avistou um homem se aproximando de seu veículo "muito rápido". O militar afirmou ainda ter atirado três vezes contra Durval.

O repositor deu entrada no Hospital Estadual Aberto Torres às 23h26 de quarta-feira, socorrido pelo sargento, mas não resistiu aos ferimentos. Marco Aurélio foi preso e indiciado por homicídio culposo , quando não há intenção de matar.

A Marinha do Brasil emitiu uma nota informando que tomou conhecimento da ocorrência e que está colaborando com os órgãos responsáveis. "A MB lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares da vítima", disse.

Pedido de Justiça



Após o acontecimento, o tio da vítima, Jorge Luiz pediu justiça emocionado na tarde desta quinta-feira no Instituto Médico Legal de São Gonçalo. Os parentes rechaçam a versão do militar Aurélio Alves Bezerra, que alegou que pensou que Durval cometeria um assalto.



"Ele (Durval) nem olhou o carro do cara. Ele botou a mão na mochila para pegar a chave e abrir o portão da casa dele. Isso é racismo. Acham que o cara negro e não pode morar em certo tipo de lugar. Isso não existe. Fica meu pedido que a Justiça seja feita. Que ele pague pelo que ele fez", cobrou.



Imagens do circuito do sistema de segurança mostram o momento em que Durval chega e abre a mochila. Na sequência, de dentro do carro Aurélio efetua disparos contra a vítima. O militar desembarca e atira mais contra Durval, que já estava caído no chão.