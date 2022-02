Morador faz o símbolo da paz durante a entrada de policiais no Jacarezinho. Foto de 19/01/2022 - Marcos Porto/Agência O Dia

Morador faz o símbolo da paz durante a entrada de policiais no Jacarezinho. Foto de 19/01/2022Marcos Porto/Agência O Dia

Rio - A Polícia Civil faz uma operação na favela do Jacarezinho, na manhã desta sexta-feira (4), para desarticular o braço financeiro da facção criminosa que domina a região, comandada pelo traficante Marcus Vinicius da Silva, o Lambari. O Jacarezinho é ocupado há 16 dias pelo programa Cidade Integrada , do governo do estado, que promete investimentos em serviços básicos e a melhora da segurança pública na comunidade.

A operação da Polícia Civil, batizada de 'Big Fish', cumpre sete mandados de busca e apreensão em bens relacionados a supostas empresas laranjas vinculadas ao traficante Marcus Vinicius da Silva, o Lambari, antigo chefe do tráfico local e que hoje vive em Natal (RN). Três dos sete mandados também são cumpridos no Rio Grande do Norte.

A polícia pediu o bloqueio judicial de R$ 40 milhões para sufocar o braço financeiro do grupo responsável pela lavagem de dinheiro. Somente uma das empresas investigadas movimentou R$ 30 milhões em dois anos, entre 2019 e 2021. Pelas redes sociais, o governador Cláudio Castro (PL) comentou a operação.

"A Polícia Civil realiza operação para desarticular esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa que atuava no Jacarezinho. Também estão sendo cumpridos mandados de busca no Rio Grande do Norte, onde mora o traficante Lambari. R$ 40 milhões já foram bloqueados e bens sequestrados", afirmou Castro pelo Twitter.

Por volta das 5h, um comboio de agentes saiu da Cidade da Polícia, na Avenida Dom Hélder Câmara, e atravessou para a entrada do Jacarezinho, do outro lado da via. Um helicóptero sobrevoa a região no momento.

Palco de uma operação que deixou 28 mortos, incluindo um policial civil, em maio do ano passado, o Jacarezinho foi a primeira comunidade escolhida para abrigar o programa estadual Cidade Integrada. No dia 19, mais de 1 mil policiais ocuparam a favela, e não houve tiroteio. O projeto do governo prevê a melhora da segurança pública no local e reformas de infraestrutura, como saneamento básico, iluminação pública, crédito popular e oficinas para jovens.

Na quarta-feira, policiais militares estouraram uma fábrica clandestina de drogas no Jacarezinho, com mais de 850 kg de maconha prensada.