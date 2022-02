Criminoso foi preso após patrulhamento da Polícia Militar - Disque Denúncia / Divulgação

Publicado 03/02/2022 21:42 | Atualizado 03/02/2022 21:43

Rio - Policiais Militares do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam, na tarde desta quarta-feira (2), na Rua General Pimenta de Castro, no bairro Santa Luzia, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, um homem identificado como Jean da Silva Nascimento e Silva, de 30 anos. De acordo com a PM, o criminoso teria saído da cadeia no Natal do ano passado, para visita periódica, e não voltou mais.



Ainda segundo os agentes, equipes do 7º BPM faziam patrulhamento na região quando encontraram barricadas. No local, a polícia teria visto diversos homens vendendo drogas. Ao virem os militares, alguns criminosos conseguiram fugir. Jean e mais um criminoso, de 35 anos, que não teve o nome relevado, foram capturados.

A ocorrência foi conduzida para a delegacia da região, onde foram tomadas todas as medidas cabíveis. Os presos foram encaminhados para uma unidade prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.