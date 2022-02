PM prendeu 16 pessoas na Linha Vermelha e apreendeu dois fuzis, três granadas e carregadores - DIVULGAÇÃO/PM

Publicado 04/02/2022 06:42 | Atualizado 04/02/2022 07:00

Rio - Dezesseis criminosos foram presos durante a madrugada desta sexta-feira (4) na Linha Vermelha, na altura da Infraero, na Ilha do Governador. A prisão foi feita pelo Batalhão Policial de Vias Expressas (BPVE) com apoio do RECOM. Os PMs interceptaram um comboio com quatro carros que transportavam armas e munição. Foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas, três granadas, cinco radiotransmissores, 10 carregadores de fuzil, 10 carregadores de pistola e munição.

Segundo a PM, equipes que faziam patrulhamento na Linha Vermelha, na altura do Parque das Missões, avistaram o comboio com os quatro carros. Houve tentativa de abordagem, mas os suspeitos fugiram em direção ao Centro. A PM, então, fez um cerco tático nos principais pontos da via e interceptaram os quatro carros ainda na Linha Vermelha, mas já na Ilha do Governador, na altura da Infraero.

A ocorrência foi encaminhada para a 37ª DP (Ilha do Governador).